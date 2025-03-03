شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر حتى الجمعة.. أمطار رعدية على مكة والمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطني للأرصاد فى السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم؛ سقوط أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البرد ورياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة تبوك، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتى الرياض ونجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقتي حائل والجوف .

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لهطول أمطار رعدية على مناطق عدة بالسعودية حتى يوم الجمعة المقبل. وفق"واس"

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وبحرة والجموم ورابغ وخليص والكامل والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة، ومتوسطة تشمل جدة والليث والقنفذة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول خلال فترة الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-55 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من نصف متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائجٍ على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي ومتوسط الموج إلى مائجٍ على الجزأين الأوسط والجنوبي.