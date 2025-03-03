شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف" والاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، مقام يوسف شرق مدينة نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، أن عشرات الآليات الاحتلالية ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت أحياء عدة في المنطقة الشرقية من المدينة وصولا إلى مقام يوسف شرق نابلس حيث أدى مستوطنون كانت تقلهم الآليات طقوسا تلمودية داخل المقام.

واقتحمت قوة احتلالية المنطقة الغربية في المدينة، وداهمت أحد المنازل في منطقة رفيديا، واعتقلت فلسطينيا.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 6 فلسطينيين من محافظة بيت لحم، كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص صوب المحلات التجارية والمارة بشكل عشوائي، واعتقلت شابا فلسطينيا.