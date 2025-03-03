شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح 90% من مخيم جنين والاحتلال يواصل اقتحاماته واعتقالاته بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى عدة مدن وبلدات فى الضفة الغربية، ودفعت بمزيد من الآليات العسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، حيث دمرت نحو 500 بناء وهجّرت 90% من سكان المخيم.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن جرافات الاحتلال قامت - فى اليوم الـ41 من العملية العسكرية- بتجريف المدخل الشرقى لمخيم جنين لمنع النازحين من العودة إلى منازلهم، كما نصبت ساترا ترابيا آخر عند المدخل الخلفى لمستشفى جنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال ما زالت تحتل بنايات سكنية وتحتجز سكانها وتحول مبانى أخرى إلى ثكنات عسكرية.

وأعلنت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين أن عدوان الاحتلال تسبب فى نزوح أكثر من 20 ألف فلسطينى من المخيم، مشيرة إلى أن نحو 90% من سكان المخيم نزحوا قسرا.

وأضافت اللجنة أن عدوان الاحتلال أدى لقطع المياه والكهرباء ونقص الطعام واحتياجات الأطفال.

وأوضحت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين أن الاحتلال دمر نحو 498 منزلا ومنشأة بشكل كامل أو جزئي.