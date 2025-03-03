شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى الجديد يعتزم الإطاحة بعدد من قادة الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان الجديد إيال زامير سيزيح عددا من قادة الجيش الذين ارتبطت أسماؤهم بإخفاقات السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت القناة أن من بين القادة المتوقع إزاحتهم قادة سلاح الجو والجبهة الداخلية والعمليات والاستخبارات.

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رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الجديد: عام 2025 سيكون عام حرب

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنه سيكون هناك تغيير فى طبيعة القتال مع تبديل رئيس الأركان.

وفى بداية فبراير، أعلن مكتب نتنياهو أنه جرى تعيين إيال زامير رئيسا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا لهرتسى هاليفى الذى استقال فى 21 يناير الماضى على خلفية الفشل فى السابع من أكتوبر 2023.

وأقرّ هاليفى وقائد القيادة الجنوبية، يارون فينكلمان، بفشل الجيش فى التصدى لعملية طوفان الأقصى التى نفذتها كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس .

وعقب إعلان استقالته، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه سيبدأ مقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس الأركان المقبل، إذ كان اللواء إيال زامير المرشح الأبرز لنيل المنصب.

وأعطت التقديرات الأفضلية لزامير، نظرا لكونه يشغل المدير العام لوزارة الدفاع، ولم يكن فى الجيش وقت فشل السابع من أكتوبر.

وشغل زامير منصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش من عام 2018 حتى عام 2021، وفقا لموقع الجيش على الإنترنت.

كما ترأس قبل ذلك القيادة الجنوبية المسؤولة عن العمليات العسكرية والدفاع بما فى ذلك حدود غزة. وشغل فى وقت سابق منصب السكرتير العسكرى لنتنياهو.