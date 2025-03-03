شكرا لقرائتكم خبر عن خلال صلاة التراويح.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قبة الصخرة والان نبدء بالتفاصيل

ضم أجزاء من الضفة

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، قبة الصخرة في المسجد الأقصى، بالتزامن مع صلاة التراويح في باحات الأقصى.وأفادت مصادر محلية فلسطينية، باقتحام قوات الاحتلال سطح قبة الصخرة في المسجد الأقصى، خلال صلاتي العشاء والتراويح.تزامن ذلك ذلك مع اقتحام بلدة العيسوية في القدس، وسط إطلاق نار تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة فلسطيني واعتقال آخر.وفي مدينة قلقيلية، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها المدينة، وسط إطلاق نار ومداهمات لمنازل الفلسطينيين.حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على الشروع في إجراءات ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "القدس الكبرى".وعدّت خارجية فلسطين في بيان، مناقشة ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع لهذه القضية ونيتها تقديمه للمصادقة عليه في "الكنيست الإسرائيلي" جريمة كبرى تندرج في إطار سياسة ومواقف الاحتلال الهادفة لضم الضفة المحتلة، وتهجير مواطنيها، وتدمير مقومات حياتهم وبقائهم في أرض وطنهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.وطالبت الخارجية الفلسطينية بتعامل دولي جدي مع هذه الإجراءات، واتخاذ ما يلزم لمنع تنفيذها، لما ستتركه هذه الخطوة من آثار مدمرة على فرص حل الصراع بالطرق السلمية.