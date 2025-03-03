شكرا لقرائتكم خبر عن جواد ظريف نائب الرئيس الإيراني يُقدم استقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) ، مساء اليوم ، أن نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف قدم استقالته إلى الرئيس مسعود بزشكيان.



وأفادت مصادر مقربة من الإدارة الإيرانية للوكالة بأن ظريف سلم بالفعل خطاب استقالته إلى بزشكيان ، مساء اليوم، لكن الرئيس لم يتخذ قرارًا بعد.



ولم يصدر أي بيان رسمي من الرئاسة الإيرانية حتى الآن.