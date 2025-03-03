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جواد ظريف نائب الرئيس الإيراني يُقدم استقالته

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جواد ظريف نائب الرئيس الإيراني يُقدم استقالته

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) ، مساء اليوم ، أن نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف قدم استقالته إلى الرئيس مسعود بزشكيان.


وأفادت مصادر مقربة من الإدارة الإيرانية للوكالة بأن ظريف سلم بالفعل خطاب استقالته إلى بزشكيان ، مساء اليوم، لكن الرئيس لم يتخذ قرارًا بعد.


ولم يصدر أي بيان رسمي من الرئاسة الإيرانية حتى الآن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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