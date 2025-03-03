شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية تعرب عن تقديرها لموقف مصر الرافض لتهديد سيادة ووحدة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السودانية عن تقديرها لمواقف مصر الرافضة لتهديد سيادة ووحدة السودان والشرعية الوطنية من خلال مساع لإقامة سلطة باسم مليشيا الجنجويد انطلاقا من كينيا وبإشراف الراعية الإقليمية للمليشيا.



وأشادت الخارجية السودانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية اليوم /الأحد/ - بالمواقف الدولية المتتالية القوية التي عبّرت عنها كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت، والدول الأفريقية الأعضاء بمجلس الأمن: الجزائر والصومال وسيراليون، ومواقف الدول الأخري الأعضاء بالمجلس روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وغيانا والبيان الصادر من تركيا.



وجددت الخارجية السودانية، دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي، لإدانة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليمي، ورفض أي محاولات لزعزعة استقرار السودان أو شرعنة الجماعات الخارجة عن القانون.



وكانت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، أعلنت - السبت الماضي - ميثاقًا سياسيًا لتشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة رفضتها الحكومة السودانية، وجاء التوقيع بعد مشاورات ومفاوضات استمرت لنحو خمسة أيام في العاصمة الكينية (نيروبي) بهدف تشكيل "حكومة موازية" في المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع والقوى الداعمة لها.