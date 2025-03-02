شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان البرلمان العربي، قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرا ذلك جريمة حرب جديدة وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.



وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم الأحد أن القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخرقًا صريحًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوقات النزاعات.



وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسئولياتهم والتحرك العاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات بشكل فوري وغير مشروط وضمان الوصول المستدام لها، محذرًا من تعريض حياة الأبرياء للخطر من خلال استخدام كيان الاحتلال سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني خاصة في شهر رمضان المبارك.