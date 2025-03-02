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الجيش الصومالي يقضي على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا

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واس- مقديشو 0 تبليغ

الجيش الصومالي يقضي على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا

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الدمام - شريف احمد - تمكن الجيش الصومالي والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا " أفريكوم" من القضاء على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا في عملية جوية مشتركة في منطقة عيل برف التابعة لمحافظة شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي.
وقال الجيش في بيان: إن العمليات التي نفذها اليوم، تمكن الجيش من خلالها من تدمير عدد من الآليات والمتفجرات التي تستعملها العناصر الإرهابية لتنفيذ الهجمات .
وأشار إلى أن الجيش الصومالي والشركاء الدوليين ما زالوا يواصلون عملياتهم العسكرية ضد العناصر الإرهابية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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