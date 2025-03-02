شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يقضي على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن الجيش الصومالي والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا " أفريكوم" من القضاء على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا في عملية جوية مشتركة في منطقة عيل برف التابعة لمحافظة شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي.

وقال الجيش في بيان: إن العمليات التي نفذها اليوم، تمكن الجيش من خلالها من تدمير عدد من الآليات والمتفجرات التي تستعملها العناصر الإرهابية لتنفيذ الهجمات .

وأشار إلى أن الجيش الصومالي والشركاء الدوليين ما زالوا يواصلون عملياتهم العسكرية ضد العناصر الإرهابية.

