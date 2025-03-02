فهد اليوسف: بلادنا كانت مختطفة والريتز الكويتي ملئ بالمفسدين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: قال مسؤول كويتي رفيع المستوى إن بلاده كانت مختطفة طوال أكثر من خمسة عقود من جنسيات لم يسمها، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها بلاده دعت الحاجة لها، وقال إنه آن الأوان لتأسيس "هيئة مستقلة" لملاحقة حملة الجنسية المزورين الذين تسببوا "بخلط في الأنساب والتأثير على الهوية الوطنية".

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، في لقاء متلفز أنه تلقى تكليفًا من أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بإدارة ملف الجنسية الكويتية، مشددًا على أن العمل يجري "بأمانة وصدق"، وبما يحقق المصلحة الوطنية.

وفي مقابلة مع برنامج مسرح الحياة الذي يقدمه الاعلامي السعودي علي العلياني على قناة "الرأي" ، أوضح وزير الداخلية أن مبررات سحب الجنسية تستند إلى تصحيح أوضاع سابقة، مشيرًا إلى أن "الكويت كانت مختطفة من قبل جنسيات مختلفة"، دون الإفصاح عن تفاصيل محددة.

كما أكد أن بعض الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم تورطوا في التحريض ضد الدولة.

وأضاف أن الحكومة سعت إلى تشكيل لجان متخصصة لدراسة ملف الهوية الوطنية، إلا أن مجلس الأمة كان يرفض تلك المحاولات. ولفت إلى أن "تأثير الجنسيات الدخيلة على المجتمع الكويتي امتد لعقود، ما أدى إلى خلط في الأنساب والتأثير على الهوية الوطنية".

مراجعة ملفات "الأعمال الجليلة"

وأشار الوزير إلى أن بعض الأشخاص حصلوا على الجنسية الكويتية تحت بند "الأعمال الجليلة"، إلا أن الواقع يشير إلى أن ذلك تم تحقيقًا لمصالح شخصية لمسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس الأمة، مؤكدًا أن مراجعة هذه الملفات ستسفر عن إسقاط الجنسية عن غير المستحقين.

وفيما يتعلق بأوضاع أبناء الكويتيات، كشف الشيخ فهد اليوسف أن هؤلاء سيحصلون على إقامة تمتد إلى 15 عامًا قابلة للتجديد، بينما ستحظى زوجة المواطن الكويتي بامتيازات خاصة، شريطة أن يكون سجلها الأمني خاليًا من المخالفات الجسيمة.

وعن قضية ازدواج الجنسية، أكد وزير الداخلية أن الدستور الكويتي يمنع ذلك، متسائلًا عن مساهمة بعض الإعلاميين والفنانين الذين تم سحب جنسيتهم في خدمة الكويت، خصوصًا أن معظمهم يحمل جنسيات أخرى.

وفي سياق متصل، أعلن عن خطوات جادة لإنشاء هيئة مستقلة للجنسية، مشيرًا إلى أنها "في طور التأسيس"، وسيتم تحديد صلاحياتها وآليات عملها بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.

كما شدد على أن المواطنين المقيمين خارج البلاد الذين يهاجمون رموز الدولة يستحقون سحب الجنسية الكويتية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات في تركيبة مجلس الأمة خلال السنوات الأربع المقبلة.

