شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة قرب الكنيست الإسرائيلي للمطالبة بإعادة جميع الرهائن من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير عبرية خروج أعداد من المتظاهرين قرب الكنيست الإسرائيلي في مدينة القدس للمطالبة بإعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

ومن ناحيتها، طالبت حركة حماس بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذى انتهت مرحلته الأولى والتى امتدت لستة أسابيع.

ووصفت مقترح المبعوث الأمريكي بشأن هدنة حتى منتصف شهر أبريل المقبل بأنه "تنصل من الاتفاق الموقع مع إسرائيل ويشمل ثلاث مراحل".

وذكر بيان صحفي لحركة "حماس" أن "الطريق الوحيدة لاستقرار المنطقة وعودة المحتجزين بقطاع غزة هو استكمال تنفيذ الاتفاق، بدءًا من تنفيذ المرحلة الثانية والتي تضمن المفاوضات على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار؛ ومن ثم إطلاق سراح المحتجزين في إطار صفقة مُتفق عليها، و أن هذا ما تصر عليه حماس ولن تتراجع عنه".



ويهدف المقترح الأمريكي الذي قدمه ويتكوف إلى تهدئة الوضع في قطاع غزة بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، لإجراء مفاوضات على وقف دائم لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائليين أحياء في اليوم الأول لتمديد وقف إطلاق النار.