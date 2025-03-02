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"شئون الحرمين" تطلق التشغيل التجريبي لخدمة التحلل من النسك لأول مرة بالمسجد الحرام

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"شئون الحرمين" تطلق التشغيل التجريبي لخدمة التحلل من النسك لأول مرة بالمسجد الحرام

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأول مرة التشغيل التجريبي لخدمة التحلل من النسك داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان لعام 1446هـ.


وأكدت الهيئة اليوم الأحد حسبما ذكرت وكالة أنباء (واس) - أن هذه الخدمة تأتي ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم حلول نوعية تسهم في تحسين تجربة المعتمرين.


وتمكن الخدمة المعتمرين من التحلل من النسك "قص الشعر" عبر (5) مواقع مقابل منطقة المروة، ضمن عربات يمكنها التحرك في حال زيادة الحشود والتدفقات، يشرف عليها فريق متخصص وذو خبرة في تقديم الخدمة، بأدوات معقمة بالكامل، مما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.


يُذكر أن الهيئة تعمل على تطوير الخدمات داخل الحرمين الشريفين، عبر استحداث العديد من الخدمات مع التزامها بمعايير الجودة والكفاءة؛ لتقديم تجربة متميزة لقاصدي المسجد الحرام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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