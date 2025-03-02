الخليج اليوم .. لأول مرة.. خدمة التحلل من النسك في المسجد الحرام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأول مرة التشغيل التجريبي لخدمة التحلل من النسك داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان لعام 1446هـ.

وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم حلول نوعية تسهم في تحسين تجربة المعتمرين.

وتمكن الخدمة المعتمرين من التحلل من النسك "قص الشعر" عبر (5) مواقع مقابل منطقة المروة، ضمن عربات يمكنها التحرك في حال زيادة الحشود والتدفقات، يشرف عليها فريق متخصص وذو خبرة في تقديم الخدمة، بأدوات معقمة بالكامل، ما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

يُذكر أن الهيئة تعمل على تطوير الخدمات داخل الحرمين الشريفين، عبر استحداث العديد من الخدمات مع التزامها بمعايير الجودة والكفاءة؛ لتقديم تجربة متميزة لقاصدي المسجد الحرام.