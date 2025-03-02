شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف الفلسطينية: اقتحام المسجد الأقصى 20 مرة خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدّينية الفلسطينية، اليوم الأحد، اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى 20 مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي "44" وقتا خلال شهر فبراير.



وأوضحت الوزارة - في تقريرها الشهري لواقع انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ودور العبادة كافة - أن الاحتلال والمستوطنين صعَّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواء بعدد الاقتحامات أو بأعداد المقتحمين، تحت مسمّى سياحة وبحراسة مشدّدة من قوّات الاحتلال، لافتة إلى أنه في الحرم الإبراهيمي، استمرت قوات الاحتلال بالاعتداء على الحرم، وطرد عدد من موظفيه دون سبب في خطوة استفزازية، ومنعتهم من دخول الحرم دون أي سبب، في ظل الهجمة الشرسة التي تصاعدت مؤخّرًا باستهداف طواقم الأوقاف وسدنة الحرم، ومنع البعض من الدخول إليه.



وأكّدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات الاحتلال لتفريغ الحرم من أهله والعاملين فيه، بعد إبعاد مدير الحرم الإبراهيمي منذ أسبوع، مشددة على أن الاحتلال، وهو يمارس انتهاكاته واعتداءاته اليومية، يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية والتي وضعت الحرم على قائمة الموروث الحضاري عام 2017 .



وفيما يتعلّق بالمقدّسات والأماكن الدّينية الإسلاميّة والمسيحيّة، رصد التّقرير قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على مسجد برقة شمال غرب نابلس، بإطلاق قوات الاحتلال قنابل صوتية بعد اقتحامها القرية، وتدنّس المسجد بعد اقتحامه وتقوم بالتّحقيق مع المصلّين، كما قبّة مسجد صلاح الدّين في بلدة أبو ديس شرق القدس، خلال اقتحامها البلدة.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع أمام المسجد الكبير في بلدة قصرة جنوب نابلس أثناء أذان المغرب؛ ما أدى لاختناق المصلين المتواجدين داخل المسجد، كما مزقت قوات الاحتلال المصحف الشريف خلال اقتحامهم لمنزل في منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس، ودخلت قوة من الاحتلال إلى مسجد الإمام علي في مدينة نابلس حيث تم تكسير الأبواب وبعض الشبابيك وصعدوا إلى سطح المسجد وقطعوا الأذان الموحد ودنسوه بأحذيتهم.



وطالبت الأوقاف الفلسطينية، المؤسسات الدولية ذات العلاقة بضرورة العمل على وقف هذه الانتهاكات وإنهائها حفاظا على قيمتها الدينية والتراثية والتاريخية، ووضع حد لانتهاكات هذا الاحتلال.