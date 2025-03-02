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الخليج اليوم .. دعم سعودي لاحتياجات الفئات المتضررة بأوكرانيا بـ5 ملايين دولار

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الخليج اليوم .. دعم سعودي لاحتياجات الفئات المتضررة بأوكرانيا بـ5 ملايين دولار

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للاستجابة الطارئة لدعم احتياجات الحماية للفئات الأكثر ضعفًا في جمهورية أوكرانيا، يستفيد منها 49.360 فردًا، بـ 5 ملايين و 154 ألف دولار. اتفاقية تعاون مشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

 

 

وتأتي الاتفاقية بهدف تقديم خدمات الوقاية والاستجابة المنقذة للحياة المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في المناطق المتضررة في أوكرانيا من خلال دعم الفرق النفسية والاجتماعية المتنقلة لمساعدة الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والمعرضين للخطر، وتشغيل مساحات آمنة للنساء والفتيات توفر فرص تمكين اقتصادي لهن بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي المجتمعي، وتعزير قدرات مقدمي خدمات الدعم النفسي المجتمعي.

 

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة إلى دعم النساء والفتيات المعرضين للعنف القائم على النوع الاجتماعي في أوكرانيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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