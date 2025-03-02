شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو إلى إدارة الموارد المائية بطريقة عادلة لضمان أمن المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي إلى ضرورة العمل على إدارة الموارد المائية بطريقة متكاملة وعادلة، والتعاون بين جميع القطاعات والمجتمعات؛ لضمان أمن المياه على الصعيدين الوطني والإقليمي، وذلك لتحقيق الأمن المائي في المنطقة.



جاء ذلك في بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد؛ بمناسبة يوم المياه العربي، والذي تحتفل به الدول العربية يوم 3 مارس من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "مياه مستدامة نحو مستقبل مائي أفضل".



وقال المالكي "إن ملف المياه يعد من الموضوعات الهامة التي تتابعها الأمانة العامة للجامعة العربية، عبر إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث/الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي يجتمع دوريًا كل عام؛ بهدف متابعة كل ما يتعلق بهذا الموضوع الهام وتنسيق المواقف العربية في هذا المجال".



وأضاف "أن يوم المياه العربي يحل هذا العام في ظل ظروف خطيرة تمر بها المنطقة العربية جراء تصاعد الحروب والصراعات في المنطقة، ويأتي على رأسها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما خلفه من دمار هائل في الأرواح والممتلكات وسائر مقومات الحياة".



وتابع "أنه منذ بداية العدوان تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع المياه والصرف الصحي؛ سعيًا منه لاستخدام المياه كعقاب جماعي ووسيلة ابتزاز ضد الشعب الفلسطيني".

ويسلط شعار الاحتفال لهذا العام الضوء على أهمية تطوير القطاع المائي ومواجهة التحديات التي تواجها الدول العربية في تحقيق الأمن المائي، حيث تعد الدول العربية من أكثر الدول ندرة في المياه في العالم، إذ يعيش معظم السكان في حالة ندرة المياه التي تشكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية المستدامة؛ لأنها تؤثر بشكل مباشر على القدرة على ضمان الوصول إلى المياه مما يؤثر أيضًا على أمن الطاقة والغذاء، وعلى التنمية الاقتصادية.