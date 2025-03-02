شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين في شمال وجنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأة، وأصيب 6 آخرون، اليوم الأحد في بيت حانون شمال قطاع غزة، وخان يونس ورفح جنوبا.



وأعلنت جمعية الهلال الأحمر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن طواقمها تعاملت مع ثلاثة شهداء وأربع إصابات في قطاع غزة، وهم: شهيدان من بلدة بيت حانون، وشهيدة وإصابتان في بلدة الفراحين شرق خان يونس، فيما نَقلت إصابتين من وسط محافظة رفح، كما استشهد مواطن آخر من مدينة رفح.



ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصل مستشفيات القطاع 116 شهيدا، معظمهم انتشال جثامين، إضافة إلى 490 إصابة.