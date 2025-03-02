شكرا لقرائتكم خبر عن والد أحد الرهائن المقتولين في غزة يدعو لإنشاء سجن خاص لمسؤولي الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا والد أحد الرهائن الذين قتلوا في قطاع غزة إلى إنشاء سجن خاص للمسؤولين عن الفشل إبان هجوم 7 أكتوبر.

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة السبت، لتبدأ مرحلة جديدة من الغموض المصاحب للقرارات التعسفية لسكان القطاع، حول استئناف الاتفاق.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، معابر قطاع غزة، وأوقفت إدخال البضائع والمساعدات، ردًا على رفض حماس مقترح المبعوث الأمريكي ويتكوف لاستمرار المفاوضات، ووقف إطلاق نار مؤقت في غزة، خلال شهر رمضان وعيد الفصح، ملوحًا بعواقب إضافية.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، تقرر وقف إدخال البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة اعتبارًا من صباح اليوم .

وقال المكتب في بيان صادر عنه عقب اجتماع أمني ترأسه نتنياهو بمشاركة وزير الجيش وكبار القادة العسكريين وفريق التفاوض، إنه سيتم -بموجب مقترح ويتكوف- إطلاق نصف الأسرى الإسرائيليين في غزة، أحياء وأمواتا، خلال اليوم الأول من الهدنة المقترحة.



من جانبها قالت حركة حماس، إن قرار وقف المساعدات الإنسانية ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق، واتهمت نتنياهو بمحاولة فرض وقائع سياسية على الأرض بعد فشل جيشه في إرسائها على مدى 15 شهرا.



وجددت الحركة التأكيد على التزامها بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، مشيرة إلى أنها أعلنت مرارا استعدادها لبدء مفاوضات المرحلة الثانية.



وحملت الحركة نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة .



وطالبت الحركة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار مع إسرائيل، معتبرة مقترح المبعوث الأمريكى تأكيدا واضحا أن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها .