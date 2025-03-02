شكرا لقرائتكم خبر عن جدل بالمغرب حول عقوبة "الإفطار العلنى" خلال الصوم والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل المغرب اليوم أول أيام صوم رمضان المبارك، ومع بداية الشهر الكريم يتجدد الجدل فى المغرب حول تجريم الإفطار العلنى خلال نهار رمضان، حيث أطلق اتحاد المسيحيين المغاربة دعوة تضامنية لإلغاء الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي المغربي الذى يجرم الإفطار خلال ساعات الصوم .وفق موقع "هسبريس "المغربى .

وفي هذا السياق، دعا رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة، القس آدم الرباطي، إلى فتح المقاهي في وجه المفطرين خلال هذا الشهر، وأن يكون هذا العام تغييرا حقيقيا، وأن لا يكون الصائم محتكرا للفضاء العام وأكد تضامنه مع النشطاء الحقوقيين الداعين لإلغاء العقوبة فى هذا الصدد.

وأكد المصدر تعويله على وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من أجل تلبية هذا المطلب، وقد سبق أن وجّه إليه مراسلة جدّد فيها نداءه بقانون جنائي يسمح بالإفطار العلني والأنشطة التبشيرية والعلاقات الرضائية.

وأضاف أن هذا الجدل يتجدد كل عام، لكن هذه السنة مختلفة تماما، إذ تأتي قبل الانتخابات، والأقليات بالمغرب تأمل تحريك هذا الملف، وخاصة الإفطار العلني، حيث لم يعد مقبولا احتكار الفضاء العام من قبل الصائمين فقط”.

فيما رفض حسن الموس، باحث في العلوم الشرعية عضو مركز المقاصد للدراسات والبحوث، هذا النقاش بالمغرب، معتبرا أن “الداعين له خارجون عن الإجماع الوطني مؤكدا أن تجريم الإفطار العلني مرتبط بنص قانوني احتكم إلى قيم الأمة المغربية المسلمة، ومنع حدوث استفزاز للصائمين في الفضاء العام وأشار إلى أن الإفطار خلال الصوم مباح في محطات المسافرين، وأيضا للأشخاص الذين يعانون من أمراض والحوامل.