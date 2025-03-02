الخليج اليوم .. وفاة 98 معتقلاً في ظروف غامضة عقب إطلاقهم بأيام من سجون الحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين عن وفاة 98 معتقلاً بعد أيام من إطلاق سراحهم من سجون جماعة الحوثي، بعد أن تم حقنهم بمواد سامة.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن هذه الحالات تم توثيقها خلال 8 أعوام، وأكدت أن جماعة الحوثي ارتكبت 17 ألفاً و600 حالة تعذيب جسدي في سجونها، بالإضافة إلى أكثر من 2000 حالة إخفاء قسري.

وأشارت المنظمة إلى أن الندوة التي نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق في جنيف، تطرقت إلى الانتهاكات المستمرة وأساليب التعذيب التي تطال المعتقلين والمخفيين في سجون الحوثيين.

واستعرضت الندوة أحكام الإعدام داخل وخارج أسوار سجون جماعة الحوثي وتأثيراتها المستقبلية على الحرية والديمقراطية.

وفي 18 فبراير/ شباط 2025، أفادت مصادر حقوقية بوفاة الأسير، جمال أحمد راوح قايد محسن المحمودي، بعد 11 يوماً من خروجه من سجون جماعة الحوثي.

كما تُوفي الأسير محمد علي النسيم، بعد أيام قليلة من خروجه من سجون الحوثيين، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي القاسي.