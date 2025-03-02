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في ثاني أيام رمضان.. 548 مستعمرا يقتحمون الأقصى

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د ب أ - القدس المحتلة 0 تبليغ

في ثاني أيام رمضان.. 548 مستعمرا يقتحمون الأقصى

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الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير فلسطيني بـ "اقتحام 548 مستعمرا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، أن "المستعمرين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحات الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية منه".
وأشارت الوكالة إلى أنه "منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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