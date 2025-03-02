شكرا لقرائتكم خبر عن ساعر: إسرائيل غير مستعدة لدخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة دون مقابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عن الاستعداد لدخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، واستدرك قائلا "لكن إسرائيل غير مستعدة لفعل ذلك دون مقابل".

وأكد ساعر وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن إسرائيل جاهزة للمرحلة الثانية من الاتفاق، وأنها أوفت بالتزامات المرحلة الأولى"، لافتا إلى أن حركة حماس رفضت المقترح الأمريكي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا إضافيا، مما يجعل إسرائيل غير قادرة على المضي قدمًا حاليًا في المفاوضات.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، صباح اليوم، أنه لن يتم السماح بوقف إطلاق النار ما لم يتم الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه بناءً على رفض حماس لمقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، ستقوم إسرائيل اعتبارًا من صباح اليوم بوقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى غزة.