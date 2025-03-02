شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة العناية بالمسجد النبوى تكمل استعداداتها لشهر رمضان بمنظومة تشغيلية متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦هـ وسط منظومة خدمات متكاملة.



وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الهيئة تولي اهتمامها بزوار المسجد النبوي، وتحرص على تجهيز وتهيئة جميع المواقع بالمسجد النبوي لأداء الصلاة وزيارة الروضة الشريفة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهما وسفر إفطار الصائمين.



وخصصت الهيئة ١٦١ سيارة نظافة لغسل الأرضيات في المسجد النبوي، ومن الجانب التوعوي وفرت الهيئة ١١٤ شاشة إلكترونية موزعة في المسجد النبوي وساحاته لنشر المحتوى على مدار ٢٤ ساعة، وهيأت دورات المياه للزوار التي يبلغ عددها ٢٧٨٢، بالإضافة إلى ١٨٠ سلمًا كهربائيًا و٢٥ مصعدًا و٣٠٠ عربة متحركة، وتوفير ٣٠ ألف كرسي لكبار السن.



كما تم تخصيص دورات مياه جديدة بالساحات الغربية وتطوير أنظمة للصوت بالمسجد النبوي، إضافة إلى جاهزية مراكز الخدمات الشاملة وجاهزية مركز ضيافة الأطفال بالساحة الشمالية.