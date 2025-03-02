شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتجبر المصلين على مغادرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر فلسطينية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح، وأجبرت المصلين على مغادرتها.

وكان 70 ألف مصل قد أدوا صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وفي السياق، هاجم مستوطنون، بلدة بروقين غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن مستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا منازل المواطنين الواقعة على أطراف بلدة بروقين وسط إطلاق الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، تجمع عدد من المستوطنين عند مدخل بلدة دير بلوط غرب سلفيت.