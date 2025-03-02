شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية تضرب جنوب الحديدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في محافظة ذمار اليمنية، محمد حسين الحوثي، اليوم السبت، أن محطات الرصد سجلت هزة أرضية خفيفة في مديرية زبيد جنوب محافظة الحديدة.

وذكرت صحيفة "26 سبتمبر"، مساء اليوم السبت، أن الحوثي أكد أن الهزة الخفيفة التي ضربت محافظة ذمار، كانت بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 3:28 عصرا.

وأشار محمد حسين الحوثي إلى أن مركز الهزة الأرضية كانت على بعد 9 كم شمال غرب مدينة زبيد الواقعة بمحافظة ذمار اليمنية.

وأوضح رئيس المركز اليمني أن هذه الهزة هي الثالثة بعد تسجيل محطات الرصد هزتين أرضيتين خفيفتين، الأولى بقوة 2.4 درجة، والثانية بقوة درجتين على مقياس ريختر، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وكانت آخر هزات أرضية ضربت اليمن، في الثالث من يونيو 2023، حينما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة خليج عدن.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على بعد 184 كيلومترا شمال غربي مدينة بوساسو في الصومال وعلى بعد 238 كيلومترا جنوب غربي مدينة المكلا اليمنية، حيث يعيش أكثر من 560 ألف نسمة.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.