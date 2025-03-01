المغرب وألبانيا يجددان تأكيد التزامهما بتعزيز علاقاتهما الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - جددت المملكة المغربية وجمهورية ألبانيا، اليوم السبت بالرباط، التأكيد على التزامهما بتعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات.

وجاء في إعلان مشترك تم توقيعه عقب مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الألباني، إيغلي حسني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب تستمر اربعة ايام، أن الطرفين أكدا على تميز العلاقات بين البلدين، وجددا التأكيد على التزامهما بمواصلة تعزيزها، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما التزم الوزيران بتعزيز العلاقات من خلال إطلاق مبادرات تهدف بصفة خاصة إلى التقريب بين أوساط الشركات في البلدين.

وقرر المغرب إلغاء إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الالبان الذين يسافرون بهدف اقامات قصيرة وذلك من أجل النهوض بالسياحة والمبادلات ، وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تعهد الوزيران بمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين في إطار المنظمات والهيئات الدولية.

كما وقع المسؤول الألباني على اتفاقية بين المعهد المغربي للأبحاث والدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الألبانية، بما يمكن من القيام بتبادلات بين الدبلوماسيين.