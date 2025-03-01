الخليج اليوم .. بينهم منتسبون إلى وزارات الداخلية والدفاع والصحة.. سلطات السعودية تباشر عدة قضايا جنائية وإدارية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية في شهر فبراير 2025.

وفي منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، أوضحت "نزاهة" أنها نفذت في إطار شهر فبراير نحو 3466 جولة رقابية.

وبينت الهيئة أنه تم التحقيق مع 370 متهما في عدد من الجهات الحكومية، وهي: وزارة الداخلية، والدفاع، والصحة، والتعليم، والبلديات والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للموانئ، ما نتج عنه إيقاف 131 منهم، بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، ومنهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وتؤكد "نزاهة" استمرارها في تنفيذ جولاتها الرقابية على الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة من أجل رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته، حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.