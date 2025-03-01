الخليج اليوم .. السعودية ترفض تشكيل "حكومة موازية" في السودان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة لأي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية للسودان قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه.

وأشارت الخارجية السعودية في بيان إلى رفضها تشكيل حكومة موازية، مؤكدة موقف المملكة الثابت تجاه دعم جمهورية السودان، وتجاه أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

ودعت المملكة الأطراف السودانية إلى تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فئوية، والعمل على تجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى، مجددة التزامها باستمرار بذل كل الجهود لوقف الحرب في السودان وتحقيق السلام بما ينسجم مع إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م.

وفي وقت سابق، جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه الشقيق لتجاوز الأزمة الراهنة، والوصول إلى حل سياسي مستدام يجنب البلاد ويلات الحروب.

ونوه مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان، بأهمية الجهود الكبيرة التي قادتها السعودية في سبيل حل الأزمة، لافتا إلى أنها استضافت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأطراف المتنازعة في السودان عبر مباحثات جدة، التي تهدف إلى تحقيق الالتزام بحماية المدنيين، ووقف إطلاق النار، وإيجاد حل سياسي يحفظ أمن واستقرار السودان، ويضمن تماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها.

وقالت مصادر شبه عسكرية وسياسيون داعمون للحكومة الموازية التي تعمل قوات الدعم السريع على تشكيلها في السودان لـ"رويترز" في وقت سابق، إن هذه الحكومة تهدف إلى انتزاع الشرعية الدبلوماسية من منافستها التي يقودها الجيش فضلا عن تسهيل الحصول على أسلحة متطورة.

وقال سياسيون ومسؤولون من قوات الدعم السريع شاركوا في المحادثات، التي جرت في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي، إن حكومتهم ستنتزع الشرعية من جيش قالوا إنه لجأ إلى أساليب انقسامية، مثل شن غارات جوية وعرقلة توصيل المساعدات ورفض محادثات السلام.

وقال الهادي إدريس وهو قائد فصيل مسلح يدعم الحكومة الموازية: "نحن لسنا حكومة موازية أو حكومة منفى، نحن الحكومة الشرعية".

المصدر: واس