الخليج اليوم .. السعودية.. إحباط 4 محاولات لتهريب المخدرات (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أحبطت هيئة الضريبة والجمارك السعودية في منفذي ميناء الملك عبد العزيز والوديعة 4 محاولات لتهريب 483585 حبة "بريجابالين" و37368 حبة "زانكاس" مخدرة.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تمكن منفذ ميناء الملك عبدالعزيز من إحباط محاولة تهريب 210,000 حبة "بريجابالين" عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت عبر المنفذ.

وفي المحاولة الثانية تمكن المنفذ من إحباط تهريب 273,585 حبة "بريجابالين" مُخبأة في إرسالية أخرى.

وأضافت الهيئة بأنه في المحاولة الثالثة تمكن منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب 28,578 حبة "زاناكس" عُثر عليها مُخبأة في أمتعة أحد المسافرين القادمين إلى المملكة عبر المنفذ، وفي المحاولة الرابعة تمكّن المنفذ من إحباط تهريب 8,790 حبة مُخبأة بالطريقة السابقة نفسها.

وأفادت الهيئة بأنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتم القبض عليهم وعددهم 6 أشخاص.

وأكدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات التهريب.

المصدر: صحيفة "الجزيرة"