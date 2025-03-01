شكرا لقرائتكم خبر عن لازاريني: تخلص إسرائيل من الأونروا سيفاقم مشكلة اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، من أن محاولات إسرائيل لإنهاء عمل الوكالة لن تساهم في حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، بل قد تؤدي إلى تفاقمها.

وأوضح المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني - في تصريحات نشرتها الوكالة الأممية عبر منصة "إكس"، وأوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت - أن "التخلص من الأونروا لن يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها قضية سياسية، بل قد يفاقم المشكلة ".

وأكد لازاريني على الدور الحيوي الذي تقوم به الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، حيث تمثل االعمود الفقري لعمليات الإغاثة في القطاع، كما توفر الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.