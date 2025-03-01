شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: جميل أن يتزامن بدء رمضان عند المسلمين والصوم الكبير للمسيحيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس لبنان جوزيف عون المسلمين فى لبنان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن تحمل أيامه خيراً وسلاماً ومزيداً من الاستقرار والطمأنينة.

وقال الرئيس عون: كم جميل أن يتزامن بدء شهر رمضان المبارك عند الأخوة المسلمين مع بدء الصوم الكبير عند المسيحيين، فيتشارك اللبنانيون، على اختلاف طوائفهم، معاني القيم الروحية التي يجسدها الصيام الذي يعتبر اعلى تعبير عن الإرادة أى عن الحرية، فضلا عما يوفره من فرص لرفع الصلوات من أجل وطنهم الذى استحق أن يكون "وطن الدور والرسالة " ونموذجاً يحتذى في وحدة العيش بين ابنائه على تعدد طوائفهم وتنوعها".

ومن جانبه، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه في منصة "إكس": "أهنئ اللبنانيين والعرب والمسلمين جميعاً بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيده علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات".

وكان لبنان قد أعلن مساء أمس الجمعة ثبوت رؤية هلال رمضان، وأن السبت أول أيام الصوم المبارك .