شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقي يوجه بضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني داخل نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي اليوم /السبت/، بضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني داخل محافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن وزيرالدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، عقد اجتماعا بحضور محافظ نينوى وقائد العمليات وضباط الركن وعدد من القادة الأمنيين في المحافظة، وجرى خلاله تقديم إيجاز موسع حول الوضع الأمني في المحافظة ودور الأجهزة الأمنية في استتباب الأمن والحفاظ عليه".

ووجه وزير الدفاع العراقي، بحسب البيان، بضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني داخل محافظة نينوى حتى ينعم أهلها بالاستقرار، خاصة ونحن نعيش أجواء شهر رمضان المباركة، مشدداً على أخذ الحيطة والحذر لمنع تعكير أجواء هذا الشهر الفضيل على المواطنين في نينوى.