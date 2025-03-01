شكرا لقرائتكم خبر عن هدم وتهجير.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها والان نبدء بالتفاصيل

نزوح قسري

الدمام - شريف احمد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، لليوم 34 على التوالي مخلفة دمارًا كبيرًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين، بالإضافة إلى شق طرق جديدة، وإجبار آلاف العائلات الفلسطينية على النزوح من منازلهم.في السياق، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عددًا من منازل الفلسطينيين في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على منازل الفلسطينيين في المخيم، بالتزامن مع إجبار أكثر من 5500 فلسطيني على النزوح، وذلك في ظل تصعيد الاحتلال المستمر شمال الضفة الغربية.وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بعدد من الآليات العسكرية بلدة قصرة بالمدينة، وشرعت بعمليات هدم واسعة.