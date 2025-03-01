الخليج اليوم .. السعودية .. الإطاحة بـ 17 ألف مخالف للأنظمة في أسبوع

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت وزارة الداخلية عن أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي جرت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 20 / 02 / 2025م إلى 26 / 02 / 2025م، نتج عنها ضبط 17389مخالفًا.

وطبقاً للحملات الميدانية المشتركة فإن (10397) مخالفًا منهم لنظام الإقامة، و(4128) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2864) مخالفًا لنظام العمل، فيما بلغ إجمالي من ضُبطهم في أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1483) شخصًا (41%) منهم يمنيو الجنسية، و(56%) إثيوبيو الجنسية، و(03%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (104) أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وجرى ضبط 15 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وطبقاً لبيان الداخلية فإن إجمالي من ضُبطوا لإخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 40350 وافدًا مخالفًا، منهم (35845) رجلاً، و(4505) نساء.

خامسًا: تم إحالة (31463) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3709) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10363) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.