الخليج اليوم .. بتوجيهات الملك سلمان.. إطلاق سراح المحكومين في الحق العام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

إنفاذًا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان، بدأت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام لإطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

ووجه وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المتبعة لسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

إلى ذلك، قال العاهل السعودي الملك سلمان في كلمة للمواطنين والمقيمين في السعودية بمناسبة حلول شهر رمضان لعام 1446، : نحمدُ الله الذي بلغنا شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وإذ نهنئُكم ببلوغ الشهر الكريم، لنسألُ المولى عز وجل أن يوفقنا لصيامه وقيامه.

وأضاف: نشكرُ المولى القدير عز وجل، على ما اختُصت به هذه البلاد المباركة، من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، من حجاج ومعتمرين وزائرين، وعمارة الحرمين الشريفين، وذلك نهج دأب عليه ملوك المملكة العربية السعودية، منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز.