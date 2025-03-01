شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى يدعو شعبه إلى دعم الحكومة فى حربها على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، شعبه إلى دعم الحكومة في حربها لتحرير البلاد من فلول الإرهابيين، وإلى التسامح والخير والرحمة ودعم ومساعدة المحتاجين.

وكان الرئيس الصومالي قد هنأ الشعب الصومالي داخل الوطن وخارجه والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت وكالة الانباء الصومالية.

وتوجه الرئيس الصومالي بتهنئة خاصة إلى أبطال القوات المسلحة الصومالية التي حققت انتصارات كبيرة في الحرب على المليشيا الإرهابية.