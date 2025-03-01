شكرا لقرائتكم خبر عن "تليفزيون سوريا": توغل إسرائيلى جديد فى جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد "تليفزيون سوريا" بأن الجيش الإسرائيلي توغل الجمعة، في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، جنوبي سوريا.

ووفق شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية، أجرت مجموعة من الجيش الإسرائيلي عمليات استبيان استخباري من الأهالي خلال دخولها البلدة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد توغلت الخميس باتجاه تل مسحرة العسكري في ريف القنيطرة الشرقي، حسب "تلفزيون سوريا".

وذكر المصدر ذاته أن القوات الإسرائيلية انسحبت صباح يوم الأربعاء الماضي من مناطق في ريفي درعا والقنيطرة، بعد ساعات من تنفيذها توغلا محدوداً داخل الأراضي السورية، تزامن مع قصف مواقع عدة في البلاد.

ومساء الثلاثاء، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت مواقع في جنوبي العاصمة دمشق، إضافة إلى محافظتي درعا والقنيطرة.

وأشار "تليفزيون سوريا" إلى أن الغارات الإسرائيلية، التي وقعت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، استهدفت موقعا عسكريا في بلدة الكسوة جنوبي دمشق، ومحيط بلدة إزرع في ريف درعا، إلى جانب مواقع أخرى في محافظة القنيطرة.

ونفذت إسرائيل هجماتها على الأراضي السورية بعد وقت قصير من صدور البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في العاصمة دمشق والذي أكد المجتمعون فيه على رفض "التصريحات الاستفزازية" الأخيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وتمسكهم بوحدة سوريا "وسيادتها على كامل أراضيها".