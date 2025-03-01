شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أعداد غفيرة من المصلين والمعتمرين فى أول أيام رمضان بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المسجد الحرام في مكة المكرمة كثافة كبيرة من المصلين والمعتمرين في أول أيام شهر رمضان، حيث تتوافد أعداد مليونية من المصلين إلى صحن الطواف والمسعى والساحات المحيطة، وسط منظومة خدمية متكاملة تهدف إلى تسهيل أداء المناسك بيسرٍ وسهولة، وفق قناة الإخبارية السعودية.

وكانت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت اكتمال استعداداتها لاستقبال موسم رمضان، من خلال منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على إدارة الأصول والمرافق، وتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم تجربة سلسة ومتميزة للمعتمرين والمصلين.

ويواصل المسجد الحرام استقباله الأعداد المتزايدة من الزوار، وسط إجراءاتٍ تنظيمية وخدمية مكثفة، تشمل توزيع مياه زمزم، وتنظيم حركة الحشود، وتعزيز خدمات النظافة والصحة؛ لضمان بيئة آمنة ومريحة للموجودين في رحاب البيت العتيق.

وأدى المصلون صلاة العشاء والتراويح في المسجد النبوى في أولى ليالي شهر رمضان المبارك، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة .

حرصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لقاصدي المسجد النبوي، وتسعى الهيئة إلى تقديم أفضل الخدمات للزوار والمصلين، بما يمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة خلال شهر رمضان المبارك، حيث أكملت استعداداتها من خلال تنظيم الجهود وتنسيقها مع الجهات ذات العلاقة لاستقبال المصلين.

وشملت الاستعدادات تزويد ساحات المسجد النبوي والتوسعات بالسجاد لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين، إلى جانب توفير مياه سقيا زمزم وتهيئة مختلف الخدمات لضمان راحة الزوار.