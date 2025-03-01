شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح": تقرير الجيش الإسرائيلي يُحمل نتنياهو وحكومته مسئولية إخفاقات 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمين سر حركة فتح الفلسطينية زيد تيم، أن نشر الجيش الإسرائيلي لنتائج تحقيقه حول إخفاقات 7 أكتوبر، يُحمل المؤسسة الأمنية والحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسئولية ذلك الفشل.

وقال أمين حركة (فتح) في مداخلة مع قناة /النيل/ للأخبار اليوم السبت "إن تسريب الجيش الإسرائيلي لذلك التقرير دون العودة للحكومة هو اعتراف واضح بالفشل، إلى جانب أنه يضع نتنياهو في موضع المسئولية الكاملة أمام المجتمع الإسرائيلي، في حين أنه يعاني بالفعل بسبب ملفات إطلاق سراح الأسرى والمحاكم الداخلية التي تدينه".

ولفت إلى أن نتنياهو لن يقبل بتشكيل لجان تحقيق يعلم جيدا أنها ستدينه وقد تؤدي إلى إقالة الحكومة وتحمله مسئولية كل ما حدث بالمرحلة السابقة وحتى ما قبل 7 أكتوبر، خاصة في ظل الإخفاق الأمني والترتيبات والأهداف المبيتة لدى نتنياهو التي لا يريد الحديث عنها في المجتمع الإسرائيلي، وحرب الإبادة والإجرام في حق الفلسطينيين التي كانت جميعها بقراراته، ويختلق الذرائع لتحقيق أهدافه.

وأوضح أن التحقيق الاستخباراتي العسكري الإسرائيلي اعترف بالفشل التام المطلق، وضمت لجنة التحقيق المدنية عسكريين إسرائيليين سابقين وقضاة ومسئولين، مشيرا إلى أنه من الممكن الاستفادة من تلك التحقيقات إذا تم تشكيل لجنة تحقيق لجنة مستقلة من القضاء الأعلى بموجب القانون الإسرائيلي، والتي ستدين نتنياهو.