شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء روحانية بالمسجد النبوى مع أولى ليالى التراويح فى رمضان (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة أدى المصلون صلاة العشاء والتراويح في المسجد النبوى في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.

حرصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لقاصدي المسجد النبوي، وتسعى الهيئة إلى تقديم أفضل الخدمات للزوار والمصلين، بما يمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة خلال شهر رمضان المبارك، حيث أكملت استعداداتها من خلال تنظيم الجهود وتنسيقها مع الجهات ذات العلاقة لاستقبال المصلين.

وشملت الاستعدادات تزويد ساحات المسجد النبوي والتوسعات بالسجاد لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين، إلى جانب توفير مياه سقيا زمزم وتهيئة مختلف الخدمات لضمان راحة الزوار.

تستعد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك بجهود متكاملة وعناية فائقة، حيث وفرت نحو 5.6 مليون وجبة إفطار لرواد المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل.

وتشمل استعدادات الهيئة 120.3 ألف وحدة إنارة، و33 ألف سجادة للصلاة، و20 ألف حافظة لمياه زمزم، إلى جانب أكثر من 11 ألف موظف، و10 آلاف عربة يدوية، و8 آلاف سماعة.



صلاة التراويح صلاة التراويح



المصلون المصلون



الخشوع اثناء السجود الخشوع اثناء السجود



الصلاة فى المسجد النبوي الصلاة فى المسجد النبوي







