شكرا لقرائتكم خبر عن 5.6 مليون وجبة إفطار لزائرى المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك بجهود متكاملة وعناية فائقة، حيث وفّرت نحو 5.6 مليون وجبة إفطار لرواد المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل.

وتشمل استعدادات الهيئة 120.3 ألف وحدة إنارة، و33 ألف سجادة للصلاة، و20 ألف حافظة لمياه زمزم، إلى جانب أكثر من 11 ألف موظف، و10 آلاف عربة يدوية، و8 آلاف سماعة.

كما تسهّل تنقل ضيوف الرحمن داخل المسجد النبوي عبر 519 سُلّماً كهربائياً، و400 عربة كهربائية (قولف)، إلى جانب توفير 236 مصلى، و196 باباً، و194 مصعداً، و9.5 ألف دورة مياه.

وتتضمن جهود الهيئة المتكاملة للعناية بضيوف الرحمن خلال الموسم الرمضاني، توفير 5 مواقع لعربات التحلل من النسك، ومركزين لحفظ الأمتعة، و6 مواقع لتسلُّم الأمتعة عند الأبواب الرئيسة، ومركزين لضيافة الأطفال.