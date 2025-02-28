شكرا لقرائتكم خبر عن 16 دولة عربية تعلن السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من الدول العربية، مساء اليوم الجمعة، أن غدا السبت، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ.

ففي المملكة العربية السعودية، أعلن الديوان الملكي السعودي، أن المحكمة العليا قررت أن يوم غدٍ السبت، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ.



وفي الإمارات العربية المتحدة، أعلن ديوان الرئاسة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون بذلك يوم غدٍ السبت الموافق الأول من شهر مارس 2025 هو أول أيام الشهر الفضيل في الإمارات.



وفي عمان، أعلنت دائرة الإفتاء الأردنية أن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك عقب ثبوت هلال الشهر المعظَّم في سماء المملكة.



وفي سلطنة عمان، أعلنت اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ أنّ يوم غدٍ السبت هو غرة شهر رمضان المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.



وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، أن يوم غد السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وفي البحرين، أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في بيان له الليلة أن هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين قررت أن غدًا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.



وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، اليوم الجمعة، ثبوت رؤية الهلال وأن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية، ثبوت رؤية الهلال وغدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.



وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم غد السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان أن يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.



وفي الجزائر، أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية، أن غدا السبت، سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1446هـ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.



وفي تونس، أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، أن غرة شهر رمضان 1446هـ، سيكون يوم غد السبت.



وفي السودان، أعلن مجمع الفقه الإسلامي، أن يوم غد السبت، هو أول أيام شهر رمضان المعظم للعام 1446هـ.



وفي ليبيا، أعلنت دار الإفتاء الليبية أن يوم غد السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 1446هـ.



كما أعلنت سوريا أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر ‏رمضان المبارك.



وفي لبنان، أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، هو يوم غدٍ السبت.