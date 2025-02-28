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الفلسطينيون يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الأقصى فى أول ليالى شهر رمضان

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الفلسطينيون يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الأقصى فى أول ليالى شهر رمضان

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القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين أول صلاة تراويح في المسجد الأقصى المبارك فى أول ليلة من ليالى شهر رمضان المبارك.

وامتلأت باحات المسجد الأقصى بالمصلين الذين توافدوا من مختلف مناطق القدس ومن الضفة والداخل المحتل لأداء صلاة التراويح والاعتكاف فيه.

وانطلقت دعوات للحشد فى المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه في شهر رمضان، من خلال إحياء صلاة التراويح فيه والإفطار فى باحاته، لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه فى المسجد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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