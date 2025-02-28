شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينيون يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الأقصى فى أول ليالى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين أول صلاة تراويح في المسجد الأقصى المبارك فى أول ليلة من ليالى شهر رمضان المبارك.

وامتلأت باحات المسجد الأقصى بالمصلين الذين توافدوا من مختلف مناطق القدس ومن الضفة والداخل المحتل لأداء صلاة التراويح والاعتكاف فيه.

وانطلقت دعوات للحشد فى المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه في شهر رمضان، من خلال إحياء صلاة التراويح فيه والإفطار فى باحاته، لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه فى المسجد.