شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وغداً السبت أول أيام الشهر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، في بيان له اليوم، أن هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين قررت أن غدًا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

بدأت الدول العربية والإسلامية، الجمعة، تحرى هلال شهر رمضان لتعلن موعد دخول الشهر الفضيل، وفيما سيكون يوم السبت أو الأحد.

أعلنت السعودية وقطر وعمان والإمارات، اليوم الجمعة، أن أول أيام شهر رمضان المبارك، السبت الموافق 1 مارس.

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية ثبوت رؤية هلال رمضان، ليكون غدا السبت أول أيام الشهر الكريم ، وفق "كونا" .

وقد أعلنت الإمارات أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان ، كما أعلنت لجنة تحرى رؤية الهلال بوزارة الأوقاف‬⁩ والشؤون الإسلامية بقطر أن يوم غدٍ السبت هو أول أيام ⁧‫شهر رمضان‬⁩ المبارك، وفق وكالة الأنباء القطرية.