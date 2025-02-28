شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. السبت أول أيام شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مفتى عام المملكة الأردنية أحمد الحسنات، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



جاء ذلك خلال فعالية رصد هلال شهر رمضان المبارك التي أقامتها دائرة الإفتاء العام مساء اليوم، في مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في العاصمة عمان.



وحددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في وقت سابق عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك بعشرين ركعة، وفق ما بين تعميم صادر عن وزير الأوقاف.

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