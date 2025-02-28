شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: إسرائيل تعرب للولايات المتحدة عن قلقها من الحكومة السورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة رويترز للأنباء أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن الحكام الجدد بسوريا المدعومين من أنقرة يهددون حدود إسرائيل.

اعتبرت إسرائيل الحكومة الجديدة تهديدا خطيرا، مشيرة إلى أن القوات السورية قد تهاجم إسرائيل ذات يوم.

أكدت الوكالة أن إسرائيل حاولت إقناع واشنطن بضرورة احتفاظ روسيا بقواعدها في سوريا لاحتواء تركيا، مشيرة إلى أن إسرائيل قلقة بشكل عميق إزاء دور تركيا في سوريا.