شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يهنىء الأمة بحلول رمضان: نسأل الله أن يعيش الفلسطينيون بأمان واستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة إلى المواطنين والمقيمين فى المملكة والمسلمين، بمناسبة حلول شهر رمضان ، ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.

وقال الملك سلمان فى كلمته نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن تنعم جميع الدول بالسلم والأمن، وأن يعيش الأشقاء في فلسطين في أمان واستقرار، وأن يحفظ بلادنا والأمة الإسلامية والعالم أجمع.

وجاء فى نص الكلمة :"الحمدُ لله تعالى القائل في محكم التنزيل، (شهرُ رمضان الذي أُنزل فيه القرآنُ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان)، والصلاة والسلامُ على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.



أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وعموم المسلمين.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نحمدُ الله الذي بلغنا شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وإذ نهنئُكم ببلوغ الشهر الكريم، لنسألُ المولى عز وجل أن يوفقنا لصيامه وقيامه.



ونشكرُ المولى القدير عز وجل، على ما اختُصت به هذه البلاد المباركة، من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، من حجاج ومعتمرين وزائرين، وعمارة الحرمين الشريفين، وذلك نهج دأب عليه ملوك المملكة العربية السعودية، منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -.

إن شهر رمضان موسم عظيم من مواسم الخيرات، تُفتح فيه أبواب السماء، وتُنزلُ البركاتُ وتُضاعف الأجور، وتُمحى الذنوب وتظهر معاني التآخي بين المسلمين، فحريُّ بنا اغتنامه في طاعة الله لنيل رضوانه.

وقد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان في مراصد المملكة العربية السعودية، وفق ما أعلنه الديوان الملكى السعودى، ويصبح غد السبت 1 مارس هو أول أيام الشهر الكريم.