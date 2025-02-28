شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس فى مكة أول أيام رمضان بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تعرض أجواء المملكة لحالة تقلبات جوية خلال الأسبوع الأول من رمضان على معظم مناطق المملكة.

وقال المركز شملت الحالة أمطارًا رعدية بين متوسطة وغزيرة ورياحًا سطحية مثيرة للأتربة والغبار، وأوضح المركز أنه سيصدر تقريرًا خاصًا عن الحالة المتوقعة لاحقًا. وفق"سبق" .

وقد أوضح المركز الوطني للأرصاد تقرير سابق له أن شهر رمضان المبارك لهذا العام، الذي يتزامن مع بداية شهر مارس، سيشهد ارتفاعًا في متوسط درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة فوق المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة، فيما يتوقع أن تكون الأمطار أعلى من معدلاتها الطبيعية، خاصة على المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، والشرقية.

وتشير توقعاتالمركز إلى سقوط أمطار أعلى من معدلاتها الطبيعية على مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويبلغ معدل السقوط المطري المتوقع في مكة المكرمة 4.9 ملم، وفي المدينة المنورة 5.3 ملم، مستعرضًا الحالة المناخية السائدة خلال الفترة المرجعية (1991 - 2020)،مشيرًا فى الوقت نفسه إلى ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي على مكة المكرمة والمدينة المنورة بمقدار درجة مئوية واحدة، حيث يبلغ المعدل الشهري لدرجات الحرارة في مكة المكرمة 27.8°م، وفي المدينة المنورة 24.4°م. وفق "سبق" السعودية.

كما أوضح التقرير أن فى شهرى أبريل ومايو ستسجل درجات الحرارة السطحية ارتفاعًا عن المعدل الطبيعي بمقدار 1.4°م على أجزاء من الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، والحدود الشمالية، فيما سيكون الارتفاع أقل على باقي المناطق. أما معدلات هطول الأمطار، فتشير التوقعات إلى تسجيل كميات أعلى من المعدل على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وأجزاء من الرياض، القصيم، والحدود الشمالية، في حين ستكون حول معدلاتها أو أقل على باقي المناطق، مع الأخذ بالاعتبار ارتفاع معدلات الأمطار في فصل الربيع بشكل عام.