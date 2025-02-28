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رئيس لبنان يزور السعودية الإثنين المقبل فى أول زيارة خارجية له

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رئيس لبنان يزور السعودية الإثنين المقبل فى أول زيارة خارجية له

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القاهرة - سامية سيد - يزور رئيس لبنان العماد جوزاف عون المملكة العربية السعودية، الإثنين المقبل، فى أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة لبنان، ويلتقي خلال زيارته ولي العهد السعودى ورئيس مجلس الوزراء الأمير ، ويلبي دعوته إلى إفطار رمضاني، ثم يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، وفق وسائل إعلام لبنانية من بينها "النهار"، و"لبنان 24".

وكان الرئيس اللبناني تلقى دعوة في يناير الماضى من الأمير محمد بن سلمان لزيارة المملكة.

وعشية الزيارة يجري رئيس الجمهورية مقابلة شاملة مع صحيفة "الشرق الأوسط" وقناة "الشرق" سيتم عرضها اليوم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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