شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يزور السعودية الإثنين المقبل فى أول زيارة خارجية له والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يزور رئيس لبنان العماد جوزاف عون المملكة العربية السعودية، الإثنين المقبل، فى أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة لبنان، ويلتقي خلال زيارته ولي العهد السعودى ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ويلبي دعوته إلى إفطار رمضاني، ثم يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، وفق وسائل إعلام لبنانية من بينها "النهار"، و"لبنان 24".
وكان الرئيس اللبناني تلقى دعوة في يناير الماضى من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة المملكة.
وعشية الزيارة يجري رئيس الجمهورية مقابلة شاملة مع صحيفة "الشرق الأوسط" وقناة "الشرق" سيتم عرضها اليوم.
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