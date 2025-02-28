شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يزور السعودية الإثنين المقبل فى أول زيارة خارجية له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور رئيس لبنان العماد جوزاف عون المملكة العربية السعودية، الإثنين المقبل، فى أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة لبنان، ويلتقي خلال زيارته ولي العهد السعودى ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ويلبي دعوته إلى إفطار رمضاني، ثم يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، وفق وسائل إعلام لبنانية من بينها "النهار"، و"لبنان 24".

وكان الرئيس اللبناني تلقى دعوة في يناير الماضى من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة المملكة.

وعشية الزيارة يجري رئيس الجمهورية مقابلة شاملة مع صحيفة "الشرق الأوسط" وقناة "الشرق" سيتم عرضها اليوم.