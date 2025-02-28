شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية السعودية: نرحب بدعوة مؤسس العمال الكردستانى إلى حل الحزب وإلقاء السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بدعوة مؤسس حزب العمال الكردستانى إلى حل الحزب وإلقاء السلاح، معبرةً عن تضامنها مع جمهورية تركيا، وتمنياتها بأن تفضى هذه الدعوة إلى خطواتٍ فعلية، تؤدى إلى الأمن والسلام والازدهار. وفق "واس".

وكان العراق قد أعرب عن ترحيبه بإعلان عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستانى ودعوته حزبه إلى إلقاء السلاح معتبرة هذه الخطوة إيجابية ومهمة لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.

وجاء فى بيان لوزارة الخارجية العراقية: "تعرب الخارجية عن ترحيب جمهورية العراق بإعلان عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستانى ودعوته لحزبه إلى إلقاء السلاح، وتعتبر هذه الخطوة إيجابية ومهمة فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة".

وأضاف البيان: "كما ترى الوزارة فى هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الأمن، ليس فقط فى العراق، حيث تتواجد عناصر مسلحة للحزب المذكور فى مناطق مختلفة فى كردستان العراق وبعض القصبات والمدن الأخرى، بل فى المنطقة بأسرها".

واكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "الحلول السياسية والحوار هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وإنهاء النزاعات، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز التعايش السلمي"، مشيرة إلى "دعمها لكل الجهود الرامية إلى حل المشاكل عن طريق الحوار".